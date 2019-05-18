Детский городок откроется на ВДНХ на фестивале "Мировые балетные каникулы"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Юные жители и гости столицы научатся делать профессиональный грим, мастерить балетные пачки и кукол-балерин с 31 мая по 2 июня в детском городке на ВДНХ в рамках фестиваля "Мировые балетные каникулы". Об этом в субботу сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля.

"C 31 мая по 2 июня на ВДНХ пройдет грандиозный фестиваль "Мировые балетные каникулы". Все три праздничных дня на центральной аллее ВДНХ будет работать детский городок под названием "Театральные мастерские", где одновременно в четырех павильонах будут идти бесплатные мастер-классы и представления для детей. Ребята смогут научиться наносить профессиональный театральный грим, мастерить балетные пачки и оригинальных кукол-балерин, нарисуют портреты песком", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в павильоне № 1 детей научат делать классические балетные прически и наносить сценический грим, а все желающие смастерят подставки для украшений в виде балерин. В павильоне № 2 ребята научатся создавать балетные пачки для домашних животных, тиары и веера. В павильоне № 3 можно будет смастерить открытки.

"В павильоне № 4 посмотрим песочное шоу "Щелкунчик", научимся рисовать селфи-портреты песком, украсим посуду и сувениры в балетной тематике, а затем попробуем себя в качестве настоящих артистов. По вечерам детей и их родителей пригласят посмотреть дог-шоу "Танцуют все!" - обаятельные пудели, исполняющие сцены из балета "Щелкунчик", точно не оставят зрителей равнодушными", - поясняется в сообщении.