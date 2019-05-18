На юго-востоке Москвы изменили движение с Волгоградского проспекта к Зеленодольской улице

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Схема движения с Волгоградского проспекта на Зеленодольскую улицу на юго-востоке Москвы изменена с 18 мая, сообщается в субботу в Twitter столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"На Зеленодольскую с сегодняшнего дня больше нельзя повернуть напрямую с Волгоградского проспекта, только с дублера, смотрите на знаки. Хорошая новость - наземный транспорт здесь поедет быстрее", - говорится в сообщении.

В ЦОДД также обратили внимание водителей на то, что на Волгоградском проспекте неподалеку от Зеленодольской выставлен экипаж Дорожного патруля организации и установлено мобильное табло.

Первая городская система оказания помощи на дорогах "Дорожный патруль" была создана в мае 2017 года на базе ЦОДД. Ежедневно ее сотрудники проводят мониторинг дорожной ситуации, проверяют дорожную инфраструктуру, помогают водителям, регулируют дорожное движение при необходимости, в случаях ДТП или при чрезвычайных ситуациях взаимодействуют с экстренными службами.