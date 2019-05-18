Старые цеха завода "Серп и молот" снесут в течение трех месяцев для застройки по реновации

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Столичные власти очистят территорию завода "Серп и молот" для строительства домов по программе реновации в течение трех месяцев. Об этом сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Если смотреть на эту территорию, то здесь буквально рядом находится территория [завода] "Серп и молот". Здесь есть на промышленной зоне территория под реновацию - порядка 50 тыс. кв. м, где мы будем строить жилье по программе. Подрядчик приступит в ближайший месяц. В течение трех месяцев снесет все старые здания, и, я думаю, осенью мы войдем в активную стадию строительства", - сказал он.

Хуснуллин также добавил, что на территории построят детский парк, площадь которого составит 2 га.

Программа реновации жилья в Москве была утверждена 1 июня 2017 года. В нее включен 5171 дом. Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м - это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.