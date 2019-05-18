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Власти Москвы анонсировали введение добровольного статуса "Московской медсестры"

По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в ближайшее время его разработают и утвердят

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Власти столицы анонсировали введение в комплексе здравоохранения статуса "Московской медсестры", который после прохождения добровольных оценочных процедур гарантирует прибавку к зарплате. Об этом в субботу сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Хотела с вами посоветоваться. Стандарт "Московского врача" есть? Есть. Доплата за него есть? Есть? Есть. А где статус "Московской медсестры"? В ближайшее время совместно с вами такой статус разработаем, утвердим и введем", - сказала она на церемонии награждения лауреатов конкурса профессионального мастерства "Лучшая медицинская сестра Москвы - 2019".

В настоящее время столичные медики могут получить добровольный статус "Московский врач", который предполагает прибавку к заработной плате в размере 15 тыс. рублей.

В московском здравоохранении работают около 52 тыс. медсестер и медбратьев разных специальностей, 3,5 тыс. из них - мужчины, сообщила ранее в интервью ТАСС, главная медицинская сестра Москвы Татьяна Амплеева. Более 1 тыс. сотрудников имеют высшее образование. Возраст сестринского персонала в Москве, в среднем, от 30 до 45 лет.

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