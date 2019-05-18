В Москве отреставрируют здание бывшего театра Секретарева, где выступал Станиславский

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Здание бывшего театра Петра Секретарева ("Секретаревка") на Нижнем Кисловском переулке в Москве, которое является объектом культурного значения, отреставрируют. Об этом в субботу сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Знаменитая "Секретаревка" готовится к реставрации <…> В советское время надстроили третий этаж с коммуналками. Планируем вернуть исторический вид", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Здание 1860 года изначально принадлежало семье потомственных чиновников Секретаревых. В 1860-1892 годах статский советник Петр Секретарев устроил в собственном доме небольшой частный театр. Более 30 лет на сцене театра выступали как профессиональные актеры, так и любители.

В "Секретаревке" играли такие актеры, как Николай Рощин-Инсаров, Савва Мамонтов, Николай Музиль, Модест Писарев, начинал свою театральную деятельность Константин Станиславский. В 1892 году "Секретаревка" перестала существовать, дом перешел к доктору А. Корнилову, устроившему тут водолечебницу. С 1917 по 1924 годах помещение использовалось еврейским театром "Габима", где педагогом был Евгений Вахтангов.