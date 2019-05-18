Движение транспорта ограничат в центре и на юго-востоке Москвы из-за ремонтных работ

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Движение транспорта в центре столицы будет ограничено до августа, а на юго-востоке города - до середины июня в связи с проведением инженерных и ремонтных работ. Об этом в субботу сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В центре столицы транспорт не сможет проехать по двум полосам улицы Серафимовича - от Софийской набережной до Болотной площади. На участке обустроят временные уширения. Движение ограничат с 22 мая по 30 августа из-за прокладки инженерных коммуникаций на Болотной площади", - говорится в сообщении.

С 20 мая по 14 августа будет перекрыто по одной полосе в каждом направлении на Шлюзовом мосту - от Шлюзовой до Космодамианской набережной из-за строительных работ.

На юго-востоке столицы с 13 мая по 15 июня транспорт не сможет проехать по одной полосе Остаповского проезда - от дома 1, строения 9 до Волгоградского проспекта, владения 37 в связи с проведением инженерных работ.