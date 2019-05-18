Первый весенний велофестиваль пройдет в Москве

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Первый весенний московский велофестиваль пройдет в столице в воскресенье, его маршрут проложен по Садовому кольцу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе московского Департамента транспорта.

"С каждым годом к велодвижению присоединяется все больше москвичей. Это люди всех возрастов, которые открывают для себя велосипед по-новому: не только для прогулок в парках, но и как удобное средство передвижения для повседневных поездок. Велофестиваль - это большой праздник для жителей, которые уже сейчас меняют город в лучшую сторону, совмещая время в дороге с пользой для здоровья - а также для тех, кто планирует влиться в их ряды. Это событие, которого ждут с нетерпением тысячи людей, причем не только в столице", - сказал представитель оргкомитета московского велофестиваля, советник руководителя департамента транспорта Москвы Алексей Митяев.

Фестиваль проводится при поддержке московского Департамента транспорта оператором столичного городского проката велосипедов "Велобайк". Участники мероприятия дважды проедут на велосипедах по Садовому кольцу - сначала на велогонке утром, а потом в заезде для всех желающих днем.

На проспекте Сахарова расположится стартовый городок велофестиваля, там участников и гостей праздника будут ждать фестиваль еды, развлекательная программа, конкурсы от партнеров проекта и тематические розыгрыши призов. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет детская беговелогонка. Не имеющие собственного велосипеда участники смогут воспользоваться системой городского велопроката. А в пригородных электричках для жителей Подмосковья организуют бесплатный провоз велосипедов. Отдельной частью программы станет театральное выступление от сотрудников посольства Индии, приглашенных в качестве почетных гостей. Ожидается, что в первом весеннем московском велофестивале примут участие около 20 тыс. человек.