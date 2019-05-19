Теплая погода без осадков ожидается в Москве 19 мая

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Теплая погода без осадков с температурой воздуха до плюс 21 градуса ожидается в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Малооблачно. Без осадков", - говорится в сообщении.

Днем в городе температура воздуха будет колебаться в пределах 19-21 градуса тепла. Ветер северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

В ночь на 20 мая температура в Москве может опуститься до плюс восьми градусов. По прогнозам синоптиков, в ночные часы ожидается ветер переменных направлений, 2-7 м/с.

В Подмосковье днем в воскресенье температура составит 17-22 градуса выше нуля. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до плюс пяти градусов.