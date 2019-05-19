Медведковский пруд на северо-востоке Москвы наполнят водой

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Обмелевший Медведковский пруд, расположенный на территории одноименного лесопарка в Северо-Восточном административном округе столицы, летом планируют наполнить водой. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Мосгордумы.

"Пруд обмелел по естественным причинам, и наша задача - не дать ему высохнуть совсем. Мы нашли возможность наполнить пруд водой, и этим летом работы будут выполнены", - приводятся в сообщении слова председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Отмечается, что на сегодняшний день водоем сохраняет лишь половину имевшегося в нем объема воды. В рамках работ по сохранению пруда также будет благоустроена прилегающая территория.