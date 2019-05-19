В московском метро прошел парад поездов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Более 450 тыс. пассажиров посмотрели парад поездов в московском метро, который прошел в субботу, 18 мая, на Кольцевой линии. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе подземки.

"Уже пятый год подряд у пассажиров московского метро появляется уникальная возможность стать участниками парада поездов - зрелищного и редкого события. Впервые за это время открытие парада состоялось в более поздние утренние часы. Торжественное открытие традиционного парада поездов прошло на станции "Комсомольская" Кольцевой линии. Всего с утра и до 20:00 парад, посвященный 84-му Дню рождения московского метро, увидели более 450 тыс. пассажиров", - сказал собеседник агентства.

На платформе гостей встречал Академический хор Московского метрополитена и реконструкторы в форме сотрудников метро разных лет. Открыл парад именной ретропоезд "Сокольники". В современных вагонах этого состава воссоздан интерьер самых первых вагонов метро, перевозивших пассажиров более 80 лет назад: мягкие диваны, теплый приглушенный свет, облицовка салона из формованного пластика. Обычно этот состав курсирует на Сокольнической линии.

Также участниками парада поездов стали поезда Еж3, 81-717/714 ("Номерной"), 81-720/721 ("Яуза"), 81-740/741 ("Русич"), 81-760/761 "Ока". Пассажиры увидели на Кольцевой линии поезд-галерею "Акварель", а завершили парад поезда нового поколения 765 серии - "Москва".

Во время парада пассажиры увидели, как изменился подвижной состав за 84 года работы Московского метрополитена. Все поезда - участники парада курсировали на Кольцевой линии 18 мая до 20:00. После парада каждый состав вернулся на свою рабочую линию.

Московский метрополитен впервые открыл двери станций для пассажиров 15 мая 1935 года. В этом году метро Москвы исполнилось 84 года.