В Москве пройдет фестиваль китайской культуры

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Фестиваль "Китайский квартал", на котором можно будет обучиться национальным танцам, изготовить башню Великой Китайской стены и попрактиковаться в кунг-фу, пройдет в Культурном центре ЗИЛ в Москве 26 мая. Об этом сообщается в воскресенье на сайте мэра и правительства Москвы.

"В Культурном центре ЗИЛ 26 мая появится настоящий "Китайский квартал". Здесь состоится фестиваль китайской культуры для всей семьи, где можно будет узнать о традициях древнего и современного Китая, обучиться национальным танцам и принять участие в чайной церемонии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках мероприятия посетители смогут спеть песню на китайском языке, посмотреть спектакль, в специальной мастерской гости изготовят веера, драконов, фонарики или башню Великой Китайской стены в 3D-формате. Кроме того, желающие смогут попрактиковаться в каллиграфии и кунг-фу.

Вход на фестиваль бесплатный, но на некоторые мероприятия потребуется регистрация.