Более 60 тыс. московских школьников сдали тренировочный ЕГЭ по русскому языку

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Тренировочный ЕГЭ по русскому языку прошел на более чем 300 площадках в Москве, в нем приняли участие свыше 60 тыс. школьников. Об этом сообщается в воскресенье на портале мэра и правительства столицы.

"Более 61 тыс. 400 учеников московских школ 18 мая сдали тренировочный экзамен по русскому языку в форме ЕГЭ. Для его проведения задействовали более 300 пунктов сдачи и около пяти тысяч аудиторий. Выпускники ознакомились с процедурой экзамена и его технологическими особенностями", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках тренировочного экзамена ученики попрактиковались в правильном заполнении бланков и решении заданий. Узнать результаты тренировочного экзамена ребята смогут в своей школе или на портале mos.ru.

В сообщении уточняется, что учащиеся также смогут ознакомиться с образцами бланков ЕГЭ-2019 и потренироваться в их заполнении с помощью онлайн-тренажера на портале "Мои достижения".

ЕГЭ по русскому языку пройдет 3 июня.