Горожане в этом сезоне стали на 50% чаще пользоваться велопрокатом в Москве

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Более 30 тыс. поездок совершается в сутки в Москве на велосипедах городского велопроката, с начала этого сезона горожане стали почти на 50% чаще пользоваться этим видом транспорта. Об этом в субботу сообщил журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов на открытии первого московского весеннего велофестиваля.

"В этом году мы немного раньше открыли велосезон. Более 30 тыс. поездок совершается в день на прокатных велосипедах. Количество поездок с начала сезона - почти на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал он.

Открывая московский велофестиваль, Ликсутов отметил, что мероприятие объединяет не только любителей двухколесного транспорта, но и людей всех возрастов, которым не безразличен здоровый образ жизни. "В мероприятии сегодня будут участвовать 20 тыс. человек. Это не спортивное мероприятие, оно призвано продемонстрировать, что Москва открыта для велосипедистов, пользователей городского транспорта, да и просто людей, которые много гуляют", - добавил заммэра.

Не имеющие собственного велосипеда участники смогут воспользоваться системой городского велопроката, который специально к мероприятию подготовил льготные тарифы. Ликсутов напомнил, что сезон велопроката в Москве в 2019 году заработал 25 апреля. Парк городских велосипедов в этом году составляет 5,1 тыс. единиц на 530 станциях.

Первый весенний московский велофестиваль проходит в столице в субботу, 19 мая. Фестиваль проводится при поддержке московского Департамента транспорта оператором столичного городского проката велосипедов "Велобайк". В рамках мероприятия утром прошла любительская велогонка "Садовое кольцо", в которой приняли участие спортсмены всех возрастов в соответствии со своим уровнем подготовки. В 13:00 состоится массовый заезд для всех желающих.

На проспекте Сахарова расположился стартовый городок велофестиваля, где для участников и гостей праздника проходит фестиваль еды, развлекательная программа, конкурсы от партнеров проекта и тематические розыгрыши призов. Кроме того, в рамках мероприятия пройдет детская беговелогонка. В пригородных электричках для жителей Подмосковья организован бесплатный провоз велосипедов. Отдельной частью программы станет театральное выступление от сотрудников посольства Индии, приглашенных в качестве почетных гостей.