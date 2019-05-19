Более 40 тыс. человек приняли участие в московском велофестивале

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Первый весенний московский велофестиваль в воскресенье собрал более 40 тыс. участников, что в два раза больше, чем ожидалось. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

"Московский велофестиваль стал рекордным по посещаемости: в нем приняли участие более 40 тыс. человек. Москвичи и гости города разных возрастов совершили полный круг по Садовому кольцу", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в веломарафоне ожидается участие около 20 тыс. человек.

В пресс-службе уточнили, что мероприятие началось утром в воскресенье с велогонки "Садовое кольцо" - заезда на время для спортсменов разного уровня подготовки. После гонки полный круг по Садовому кольцу проехала колонна любителей этого вида спорта. На проспекте Академика Сахарова для гостей праздника была подготовлена развлекательная программа: фестиваль еды, тематические мастер-классы, розыгрыши призов и конкурсы от партнеров проекта.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов выразил надежду, что благодаря фестивалю в столице станет больше велосипедистов.

В пресс-службе добавили, что в 2019 году в Москве состоится еще два крупных велособытия: 13 июля пройдет Ночной велофестиваль, а 15 сентября - Осенний.