Благотворительный Венский бал в Москве посвятят Году театра

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Программа XVII благотворительного Венского бала в Москве будет посвящена Году театра. Мероприятие пройдет 25 мая в Гостином дворе, сообщили в воскресенье ТАСС организаторы бала.

"Двадцать пятого мая 2019 года в самом большом зале российской столицы - Гостином дворе состоится семнадцатый благотворительный Венский Бал в Москве. Бал будет посвящен объявленному в России Году театра", - говорится в сообщении.

Россия и Австрия договорились о проведении перекрестного Года литературы и театра двух стран в 2020-2021 годах. Соответствующее заявление было подписано в среду главой МИД РФ Сергеем Лавровым и его австрийской коллегой Карин Кнайсль в Сочи.

Бал в Гостином дворе откроют 120 пар дебютантов. По традиции это будут незамужние девушки от 16 до 23 лет и неженатые молодые люди в возрасте от 18 до 28 лет. "После знаменитой фразы "Alles Walzer!" - "Вальсируют все!" к танцующим дебютантам присоединятся и гости, которые до полуночи будут танцевать вальсы, польки и галопы, а после знаменитой русской полночной кадрили - танго и фокстроты, джайвы, квик-степы, ча-ча-ча и румбы", - уточняется в сообщении.

Вечер пройдет в сопровождении симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" и коллектива "Данс-лэнд" под руководством Семена Мильштейна. Одной из частей бальной программы станет гала-концерт, посвященный 150-летнему юбилею Венской государственной оперы, где выступят солисты оперы и балета театра. Также американская певица Белинда Дэвидс вместе с симфоническим оркестром, под руководством дирижера Роберто Молинелли, исполнит лучшие хиты из репертуара Уитни Хьюстон. Вести мероприятие будут президент Российского танцевального союза Станислав Попов и российская актриса Любовь Толкалина.

Венский бал в Москве является благотворительным, бенефициаром в этом году станет фонд "Артист", который оказывает помощь актерам театра и кино старшего поколения, добавили организаторы.