Павильон "Земледелие" на ВДНХ в Москве откроют после реставрации до конца мая

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Павильон №58 "Земледелие" (бывший "Украинская ССР") на ВДНХ в Москве, являющийся объектом культурного наследия федерального значения, планируется открыть в мае после реставрации, сообщили ТАСС в пресс-службе выставочного центра.

"Один из самых красивых павильонов ВДНХ - №58 "Земледелие" - до конца мая откроет свои двери для широкой публики после реставрации. Возрождение столь значимого объекта - символа выставки - станет важным событием юбилейного для ВДНХ года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что павильон до 1964 года носил название "Украинская ССР". Он был построен в 1954 году по проекту архитектора Алексея Тация и являлся крупнейшим из республиканских павильонов выставки. В разные периоды в нем демонстрировались основные достижения науки, культуры и промышленности Украинской ССР и размещалась экспозиция, посвященная сельскохозяйственным культурам.

В 1990-е годы здание было занято торговыми киосками, в 2000-х павильон находился в аварийном состоянии и в 2013 году был закрыт. Благодаря программе возрождения ВДНХ началась реставрация здания, в 2014 году там провели неотложные противоаварийные работы, затем специалисты начали воссоздавать фасады и интерьеры павильона.

Работы по восстановлению

В частности, в рамках работ по реконструкции исторический облик был возвращен выложенному смальтой гербу Украинской ССР, украшающему вход в павильон, витражу "Переяславская рада". Мастера восстановили барельефную группу из серпов и молотов с колосьями "Дары изобилия" над главным входом: воссоздано 5,5 кв. м золотой смальты, 247 керамических блоков, отлито 27 новых элементов. Отреставрирована и скульптурная группа "Каменный цветок" на ротонде. Кроме того, по историческим чертежам и фотографиям специалисты восстановили 157 элементов решеток ротонды и 175 витражей.

Приведены в порядок четыре статуи девушек с лавровыми венками, украшающие углы фасада, а также композиции "Стахановцы промышленности" и "Стахановцы сельского хозяйства", расположенные с двух сторон от главного входа.

"В отреставрированном павильоне "Земледелие" в ближайшее время откроется Центр славянской письменности "Слово" - музейно-просветительский и образовательный проект ВДНХ, посвященный истории, настоящему и будущему кириллической письменности", - добавили в пресс-службе.

Всего с 2014 года в рамках программы по возрождению ВДНХ проведена реставрация 14 объектов культурного наследия, в том числе фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок", "Золотой Колос" и комплекс 14 фонтанов Центральной аллеи.

Празднование 80-летия ВДНХ стартовало 30 апреля 2019 года. Все лето гостей ждут фестивали, концерты и другие мероприятия.