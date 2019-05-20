Гиды Московского дома национальностей проведут 30 бесплатных экскурсий по столице

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Экскурсоводы Московского дома национальностей проведут 30 бесплатных пешеходных и автобусных туров по городу с 23 мая по 30 июня. Об этом сообщается в понедельник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Московский дом национальностей подготовил 30 бесплатных экскурсий по городу, которые пройдут с 23 мая по 30 июня. Участников ждут 22 пешеходных маршрута, две экскурсии-квеста и шесть автобусных туров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжительность автобусных туров по городу составит от четырех до шести часов, пешеходные экскурсии будут длиться два-три часа. В одну экскурсионную группу могут записаться от 25 до 50 человек.

Первая экскурсия под названием "Великие женщины столицы" состоится 23 мая, ее участникам покажут дома, где жили известные актрисы Любовь Орлова и Мария Ермолова, а также американская танцовщица Айседора Дункан. Также запланированы туры по Крутицкому подворью, по Никольской улице с посещением Печатного двора, экскурсии в музей-заповедник "Коломенское", а также пешеходные квесты.

Ознакомиться с полным расписанием программы, а также зарегистрироваться на экскурсии можно на сайте Московского дома национальностей.