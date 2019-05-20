До 27 градусов тепла ожидается в Москве в ближайшие дни

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Июньские и июльские температуры подарит москвичам погода в первые три дня новой рабочей недели, затем, с 23 мая, начнется похолодание и дожди. Об этом ТАСС в понедельник сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В течение первой половины недели, а именно понедельник, вторник, среду, температура будет повышаться от июньской к июльской", - сказал он. Воздух в понедельник в Москве прогреется до 21-23 градусов, во вторник - до 25 градусов. "В среду будет самый теплый день недели, да и просто по определению - самый теплый день: 25-27 градусов тепла", - сказал Вильфанд.

Июльское тепло, по его словам, будет недолгим, в четверг, 23 мая, вместо южных ветров подуют северные и температура постепенно придет к обычным майским значениям. Также метеорологи прогнозируют понижение атмосферного давления в конце недели и небольшие осадки, начиная с четверга.