Некоторые улицы Троицка перекроют из-за празднования Дня образования

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Ряд улиц Москвы в городском округе Троицк от Школьной до Физической, а также часть Сиреневого бульвара полностью перекроют в связи с празднованием Дня образования 25 мая. Об этом сообщили в понедельник в информационном центре транспортного комплекса города Москвы.

"Участок 1: Сиреневый бульвар в районе дома № 1 - с 00:01 до окончания мероприятия. Участок 2: улица Пушковых от Школьной улицы до Центральной улицы - с 09:00 до 10:30. Участок 3: Центральная улица от Пушковых улицы до дома № 5 по Центральной улице - с 09:00 до 10:30. Участок 4: Центральная улица от дома № 5 до 30 дома - с 10:30 до 12:15. Участок 5: Центральная улица от дома № 25 до Физической улицы - с 22:25 до 22:35", - говорится в сообщении.