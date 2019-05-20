В Москве создадут музей с барельефами, украшавшими трибуны стадиона "Динамо"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Мосгорнаследие поручило подготовить проект создания в здании стадиона "Динамо" музея с барельефами, украшавшими трибуны стадиона до начала работ по его реконструкции в 2011 году. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Подлинные барельефы "Футболисты", "Комбайн", "Трактор", "Аэропланы", "Красноамейцы" (или "Конный спорт") и "Силачи" работы скульптора Сергея Меркурова, украшавшие фасады Северной и Южной трибун Центрального стадиона "Динамо" и демонтированные перед началом реконструкции в 2011 году, станут основной частью специальной экспозиции, которая будет располагаться на территории "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина". Такое решение было одобрено на научно-методическом совете при департаменте культурного наследия города Москвы и поддержано инвестором проекта АО "УК "Динамо", финансировавшим реставрацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что барельефы являются объектами культурного наследия регионального значения. Они были выполнены Меркуровым в 1930-е годы из двухслойной штукатурки, армированной железной и кованой проволокой и не раз ремонтировались.

"Барельефы, попавшие к реставраторам, находились в плачевном состоянии. Они были раздроблены почти на 6 тыс. фрагментов; часть пришлось воссоздавать заново, поскольку оригиналы не подлежали восстановлению", - приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова. Кроме того, по его словам, документации или эскизов барельефов не сохранилось, специалисты изучали каждый фрагмент барельефа, ориентировались на отдельные сохранившиеся фотоматериалы.

Комплексная реставрация барельефов началась в 2016 году и длилась два года. Эксперты заключили, что устанавливать оригиналы барельефов на фасаде стадиона нельзя, так как нахождение на открытом воздухе их разрушит, поэтому для здания решено было создать их точные копии.