Власти Москвы выделят участок в 9,3 га для строительства пересадочного узла "Лесопарковая"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) предоставит столичному метрополитену земельный участок площадью 9,3 га в аренду для строительства технологической части транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Лесопарковая" и второго вестибюля одноименной станции Бутовской линии. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба комплекса экономической политики Москвы.

"Предоставление земельного участка для продления Бутовской линии метрополитена и строительства пересадочного узла с Калужско-Рижской линии метрополитена позволит обеспечить скоростным транспортом население <...> сократит перегрузку южного участка действующей Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена, а также улучшит экологическую ситуацию в жилых районах Северное Бутово и Ясенево", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Строительство будет проходить в рамках госпрограммы Москвы "Развитие транспортной системы на 2012-2016 годы и на перспективу до 2020 года".