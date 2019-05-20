В Москве планируют отреставрировать усадьбу, в театре которой выступал Станиславский

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Усадьбу XIX века, где располагался частный театр статского советника Петра Секретарева, на сцене которого выступал Константин Станиславский, готовят к реставрации. Контракт с подрядчиком на проведение работ планируется заключить во второй половине июня, сообщила в понедельник пресс-служба Департамента по конкурентной политике Москвы.

"Начальная стоимость контракта составляет 23,8 млн рублей. На выполнение всех работ отводится 435 рабочих дней", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

Уточняется, что заявки принимаются до 24 мая. Заключение контракта с подрядчиком запланировано на вторую половину июня, заказчиком работ выступает ГКУ города Москвы "Мосреставрация".

Усадьба расположена в центре Москвы в Нижнем Кисловском переулке. Здание 1860 года постройки принадлежало семье потомственных чиновников Секретаревых. Сейчас объект представляет собой трехэтажную постройку площадью 1,1 тыс. кв. м. Главный фасад здания бывшего театра, выходящий в переулок, сохраняет первоначальную композицию и архитектурно-художественную отделку в эклектическом стиле, внутренняя же планировка театра утратила первоначальный вид в 1920-1930 годах, когда корпус был переделан в коммунальные квартиры.