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Более 40 садов создадут в Москве в рамках фестиваля "Цветочный джем"

Для создания ландшафтных композиций планируют использовать более 4 млн цветов и растений

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Финалисты конкурса "Цветочный джем" в июне создадут в Москве более 40 садов, среди которых сад-лабиринт, композиция по мотивам абстрактной живописи и посвящение роману "Мастер и Маргарита". Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Уже через несколько недель, в июне, Москву украсят более сорока садов, спроектированных финалистами открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем-2019". Монтаж садов стартовал в эти выходные", - говорится в сообщении.

В частности, в основе концепции сада "Свита играет" (Анастасия Головина, Виталий Пантелеев, Россия), который появится на площади Мясницкие ворота, лежит сюжет романа М. А. Булгакова "Мастер и Маргарита". Центр сада будет символизировать силы, частью которых являются Воланд и его свита, а яркая палитра цветов создаст ощущение театральности и магии.

Композиция в желто-сине-красных тонах "Универсальный ритм" (Адель Сирони, Италия), которая появится на ВДНХ, вдохновлена геометрией картины художника-абстракциониста Пита Мондриана. А "Красный Сад", который будет реализован группой российских авторов компании "Архилэнд" рядом с метро "Баррикадная", в значительной мере станет данью памяти Константину Мельникову, в 1920-х возглавлявшему Мастерскую парков культуры и отдыха СССР. Геометрия сада будет отсылать к творчеству художников-авангардистов, таких, как Казимир Малевич, Василий Кандинский, Эль Лисицкий, Николай Суетин. Кроме того, Мэгги Ву из КНР и Алехандро О"Нейл из Уругвая создадут на Пушкинской набережной у входа в парк Горького круглый сад-лабиринт "A-mazing Garden".

"Победители конкурса будут объявлены в начале сентября. А до тех пор москвичи и гости города смогут любоваться конкурсными садами, которые в этом году спроектированы таким образом, чтобы менять свой облик в течение лета: это достигается за счет растений, которые зацветают и достигают пика декоративности в разное время, меняя цвета, форму и объем зеленых насаждений", - добавили в пресс-службе.

Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" и одноименный фестиваль проводятся в Москве с 2017 года в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". В этом году конкурс пройдет с 23 августа по 8 сентября, высадка растений начнется летом. Как сообщалось, для создания ландшафтных композиций на фестивале планируют использовать более 4 млн живых цветов и растений.

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