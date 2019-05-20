{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Орнитологи просят москвичей не подбирать выпавших из гнезд птенцов

При обнаружении разоренного гнезда или раненой птицы специалисты рекомендуют сообщить об этом по телефону единой справочной службы города

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Специалисты-орнитологи департамента природопользования и охраны окружающей среды просят жителей Москвы не подбирать птенцов, выпавших из гнезд. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба департамента.

"В летний период на телефон единой справочной службы Москвы поступает много звонков от жителей, которые либо подобрали выпавших из гнезда птенцов, либо просят специалистов это сделать. К сожалению, многие люди просто не обладают достаточными знаниями в биологии, и им кажется, что если птенец "выпал" из гнезда, то его нужно немедленно спасти. Некоторые даже забирают птенцов домой и пытаются их выкормить, в результате чего большинство птиц погибает", - говорится в сообщении.

Там поясняется, что у большинства певчих птиц птенцы покидают гнездо в таком возрасте, когда они еще не умеют летать. "Так устроено природой - для того, чтобы хищник, обнаруживший гнездо с птенцами, не мог уничтожить их всех сразу. Именно поэтому птенцам важно покинуть гнездо как можно раньше. Такие птенцы называются "слетками", - отмечается в сообщении.

Москвичам, заметившим выпавшего птенца, рекомендуют отойти подальше и не беспокоить его, родители обязательно найдут его и покормят. Если же место кажется вам слишком опасным, например, птенец сидит на дорожке парка или на проезжей части, можно отнести его в ближайшие кусты или посадить на невысокую ветку. Но бывают и исключения - если гнездо разорено и птенец выпал раньше времени или если вы нашли раненую птицу. В таком случае необходимо позвонить на телефон единой справочной службы Москвы.

Теги
Россия
Московские врачи удалили девочке-подростку пятилитровую опухоль яичника
Отмечается, что операция по удалению опухоли прошла успешно
Читать полностью