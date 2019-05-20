Орнитологи просят москвичей не подбирать выпавших из гнезд птенцов

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Специалисты-орнитологи департамента природопользования и охраны окружающей среды просят жителей Москвы не подбирать птенцов, выпавших из гнезд. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба департамента.

"В летний период на телефон единой справочной службы Москвы поступает много звонков от жителей, которые либо подобрали выпавших из гнезда птенцов, либо просят специалистов это сделать. К сожалению, многие люди просто не обладают достаточными знаниями в биологии, и им кажется, что если птенец "выпал" из гнезда, то его нужно немедленно спасти. Некоторые даже забирают птенцов домой и пытаются их выкормить, в результате чего большинство птиц погибает", - говорится в сообщении.

Там поясняется, что у большинства певчих птиц птенцы покидают гнездо в таком возрасте, когда они еще не умеют летать. "Так устроено природой - для того, чтобы хищник, обнаруживший гнездо с птенцами, не мог уничтожить их всех сразу. Именно поэтому птенцам важно покинуть гнездо как можно раньше. Такие птенцы называются "слетками", - отмечается в сообщении.

Москвичам, заметившим выпавшего птенца, рекомендуют отойти подальше и не беспокоить его, родители обязательно найдут его и покормят. Если же место кажется вам слишком опасным, например, птенец сидит на дорожке парка или на проезжей части, можно отнести его в ближайшие кусты или посадить на невысокую ветку. Но бывают и исключения - если гнездо разорено и птенец выпал раньше времени или если вы нашли раненую птицу. В таком случае необходимо позвонить на телефон единой справочной службы Москвы.