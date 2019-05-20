Более 9 тыс. участников фестиваля "Николин день" обменялись открытками с пожеланиями

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Свыше 9 тыс. гостей фестиваля "Николин день" обменялись открытками с добрыми пожеланиями на Манежной площади в Москве. Об этом в понедельник сообщили в оргкомитете фестиваля.

"Поделиться теплом и обменяться добрыми пожеланиями можно было и возле главного арт-объекта фестиваля - 17-метрового "Корабля даров", что "причалил" на Манежную площадь. Здесь в рамках акции "Почта Святого Николая" гости писали теплые слова на открытках, передавали их "экипажу корабля", а взамен получали послания от других посетителей фестиваля. В этой акции - настоящем круговороте добрых пожеланий - поучаствовали более 9 тыс. взрослых и детей", - говорится в сообщении.

Также в Парке Горького и музее-усадьбе Коломенское москвичи и гости столицы запустили в водоемы 3,3 тыс. бумажных и деревянных корабликов - символов фестиваля. Кроме того, более 5,2 тыс. гостей фестиваля приняли участие в мастер-классах.

Общегородской фестиваль искусств "Николин день" впервые проходил в столице с 17 по 19 мая на восьми площадках. Праздник получил свое название в честь Николая Чудотворца. Этот святой считается покровителем путешественников и мореплавателей. Поэтому темы добрых дел, путешествий и творчества стали центральными темами всего фестиваля. За три дня на фестивале побывали 735 тыс. москвичей и туристов.