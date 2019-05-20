Перехватывающие парковки откроются около строящихся станций красной ветки метро Москвы

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Перехватывающие парковки в общей сложности на 4 тыс. машин будут открыты вблизи строящихся станций Сокольнической линии Московского метрополитена. Об этом сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.

"Этим летом откроем новый участок Сокольнической линии на юго-западе Москвы. Рядом со станциями "Филатов Луг", "Прокшино" и "Коммунарка" будут перехватывающие парковки почти на 4 тыс. машин. Сейчас их достраиваем, делаем подъездные дороги и благоустройство", - написал Собянин в соцсети "ВКонтакте".

Строительство участка юго-западного участка Сокольнической линии метро было начато в феврале 2018 года. Его общая протяженность составит 12 км, будут открыты четыре станции: наземные станции "Филатов Луг" и "Прокшино", а также подземные станции мелкого заложения "Ольховая" и "Коммунарка".

Предполагается, что открытие новых станций позволит улучшить транспортную ситуацию в Троицком и Новомосковском округах. Также открытие нового участка снизит нагрузку на станцию "Бунинская аллея" на 15%, на "Саларьево" - на 14%, на "Теплый Стан" и "Рассказовку" - на 22%.