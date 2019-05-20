Директора московских школ запустили флешмоб в преддверии ЕГЭ

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Директора московских школ запустили в социальных сетях флешмоб "Готовы на 100" в поддержку учеников, готовящихся к сдаче ЕГЭ. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента образования.

"Руководители столичных школ публикуют на страницах в социальных сетях советы, как справиться с волнением перед ЕГЭ, на что важно обратить внимание и почему не стоит беспокоиться. Все посты сопровождаются хештегом #готовына100", - говорится в сообщении.

В частности, директор школы "Покровский квартал" Илья Новокрещенов посоветовал учащимся накануне экзамена не продолжать усердную подготовку. По его мнению, лучше повторить краткие справочные материалы, а затем прогуляться и постараться хорошо выспаться. А директор школы № 1374 Маргарита Бриткевич отметила, что все задания на ЕГЭ составлены строго по школьной программе, поэтому ученикам для успешной сдачи будет вполне достаточно знаний, полученных на уроках.

Основной период проведения ЕГЭ стартует 27 мая и продлится до 13 июня.