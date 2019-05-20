Сбой в движении электричек произошел на участке Белорусского направления МЖД

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Сбой в движении электропоездов произошел на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) по техническим причинам. Об этом в понедельник сообщается на сайте МЖД.

"В настоящее время по техническим причинам на Белорусском направлении Московской железной дороги несколько пригородных поездов следуют в Москву с увеличенным интервалом", - говорится в сообщении.

Работники МЖД предпринимают необходимые меры, чтобы сократить интервалы движения пригородных поездов и ввести их в график.

В МЖД предупредили о возможных точечных корректировках в расписании электричек.