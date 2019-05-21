На участке Смоленского бульвара в Москве для удобства водителей изменили разметку

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Разметку на участке Смоленского бульвара в Москве изменили для комфортного движения автомобилистов. Теперь водители смогут сделать разворот с внешней стороны Садового кольца на внутреннюю без заезда на Зубовскую улицу, что существенно сэкономит время в пути, сообщил во вторник ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Реализован первый важный проект по переразметке в этом году - разворот на Смоленском бульваре, с внешней стороны Садового кольца на внутреннюю. Раньше автомобилистам приходилось разворачиваться через Зубовскую улицу, отстояв на трех светофорах", - сказал собеседник агентства.

Новый разворот сразу стал пользоваться популярностью - через него удобно попадать с внешней стороны кольца в район между Новым Арбатом, Пречистенкой и Бульварным кольцом. "Теперь за один цикл светофора здесь разворачиваются от 7-10 машин, иногда их число достигает 15-20. При этом нет никаких задержек для тех, кто следует прямо: автомобили стоят в кармане, организованном из разделительной полосы, а разворот выполняется в фазе пешеходного перехода", - добавил он.

Ранее Ликсутов сообщал ТАСС, что в 2019 году благодаря переразметке в Москве будет ликвидировано более 50 так называемых узких мест. Это позволит перераспределять трафик в утренние и вечерние часы пик и повысить пропускную способность магистралей. В 2018 году в Москве переразмечено 50 проблемных участков на важных магистралях города, пропускная способность в этих местах выросла от 10 до 50%. В 2017 году за счёт переразметки удалось повысить пропускную способность некоторых участков магистралей почти на треть.