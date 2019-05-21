Пользователи смогут оплатить счета за ЖКУ через приложение "Госуслуги Москвы"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Пользователи мобильного приложения "Госуслуги Москвы" теперь смогут оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) с помощью смартфона. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Мы развиваем функционал приложения "Госуслуги Москвы", реализуем новые возможности, чтобы все необходимые государственные услуги и сервисы были всегда доступны горожанам. Кроме того, улучшаем интерфейс - корректировки нам подсказывают сами москвичи, именно их комментарии и пожелания мы берем в работу", - приводятся на сайте слова руководителя департамента информационных технологий, министра правительства Москвы Эдуарда Лысенко.

Отмечается, что в качестве платежных средств будут приниматься банковские карты, переводы со счета мобильного телефона, а также Apple Pay. В приложении также можно оплатить автомобильные штрафы и пополнить счет ребенка для совершения покупок в школьном буфете.

Ранее сообщалось, что родители школьников с помощью приложения теперь могут проконтролировать покупки ребенка в столовой. "Госуслуги Москвы" также включают в себя образовательные, коммунальные, транспортные сервисы.