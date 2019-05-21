Благоустройство Школьной улицы началось в Таганском районе Москвы

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Власти Москвы начали работы по благоустройству Школьной улицы в Таганском районе столицы, где будет проведен ремонт фасадов домов, установлено новое освещение и уложена гранитная плитка. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"Улицу замостят гранитной плиткой. Фасады старинных малоэтажных домов отремонтируют, для удобства горожан установят лавочки, урны и перголы. Для того чтобы прогулки были не только приятными, но и безопасными, там установят 150 фонарей, стилизованных под исторические. Завершит комплексное благоустройство озеленение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что общая площадь благоустройства - 6 га, на улице будут разбиты газоны площадью 11 тыс. кв. м и высажено более 20 деревьев. Кроме того, сохранившуюся на улице возле стен домов и заездов во дворы брусчатку XIX века музеефицируют: ее фрагменты станут частью обновленного облика района. Благоустройство планируется завершить осенью, после чего улица станет пешеходной. Планируется, что на ней будут организовывать различные городские мероприятия - сезонные ярмарки, концерты и фестивали.

Отмечается, что в зону благоустройства также войдут части Большой и Малой Андроньевских улиц, которые пересекают Школьную, и сквер у входа в вестибюль станции метро "Площадь Ильича". Перекрытие автомобильного движения на время работ не планируется, возможность проезда сохранится.

В месте проведения благоустройства смонтировано ограждение, для автомобилистов установлены предупреждающие временные знаки, а для пешеходов сделаны обходы. Специалисты сейчас убирают старый асфальт, историческую брусчатку временно демонтируют и укладывают на палеты для хранения.

Школьная улица, протяженность которой составляет меньше километра, появилась на территории бывшей Рогожской слободы в конце XVI - начале XVII вв., во времена правления Бориса Годунова. Тогда улица называлась Тележной, затем стала 1-й Рогожской, а современное название получила в 1923 году. Школьная улица в основном сохранила исторический облик. Ранее сообщалось, что власти Москвы планируют сделать Школьную улицу полностью пешеходной.