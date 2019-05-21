В Москве объявили конкурс на определение концессионера новой канатной дороги

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Власти Москвы объявили конкурс на определение концессионера, который построит канатную дорогу между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал". Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 2 июля, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Уже начата предварительная проработка градостроительной документации для нового транспортного объекта. В марте этого года на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов был опубликован проект концессионного соглашения. В итоге пять инвесторов, включая иностранных, выразили намерение участвовать в конкурсе", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

В сообщении уточняется, что потенциальные инвесторы для возведения объекта должны соответствовать ряду требований, среди которых наличие финансовых ресурсов (собственных или заемных) и опыт создания, эксплуатации канатных дорог или реализации государственно-частных проектов в транспортной сфере.

"Объем инвестиций в строительство новой канатной дороги составит порядка 3,16 млрд рублей. Проект концессионного соглашения не предполагает бюджетных затрат ни на стадии строительства, ни в процессе эксплуатации объекта. После запуска он будет принадлежать городу на праве собственности. Срок концессии составит 25 лет, из которых около 2,5 лет займет строительство", - цитирует пресс-служба руководителя департамента Александра Прохорова.

Ранее сообщалось, что заявки на участие в конкурсе подали ООО "Старый город" (дочерняя компания инициатора концессии - немецкой строительной фирмы BPS International в партнерстве с австрийским производителем канатных дорог Doppelmayr), ООО "Национальные канатные дороги" (дочерняя компания французского производителя канатных дорог Poma), ООО "Московские канатные дороги" (в партнерстве со швейцарским производителем канатных дорог Bartholet), ООО "Развитие канатных дорог" (Санкт-Петербург) и ООО "Профлогистиксервис" (Москва).

О второй канатной дороге в Москве

Вторая в Москве планируемая канатная дорога длиной 2,3 км соединит соседние районы - Левобережный, Северное и Южное Тушино, разделенные Химкинским водохранилищем, сократив время в пути для пассажиров общественного транспорта в пять-шесть раз - с 45 до 7-10 мин. Новая конструкция будет интегрирована в городскую транспортную сеть, оплатить проезд можно будет картой "Тройка". Стоимость одной поездки не превысит 55 рублей, что соответствует действующему тарифу в метро.

Первая канатная дорога в Москве открылась 27 ноября 2018 года. Маршрут проходит над Москвой-рекой и связывает смотровую площадку на улице Косыгина со стадионом "Лужники". Общая протяженность линии превышает 700 м. Подъемник может перевозить 1,6 тыс. пассажиров в час. На канатной дороге три станции: на улице Косыгина, на Воробьевской и Лужнецкой набережных. Благодаря подъемнику от Воробьевых гор до стадиона "Лужники" можно добраться за 5 мин.