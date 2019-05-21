Канатная дорога может связать центр Хруничева в Москве со станцией метро "Карамышевская"

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева в Москве с будущей станцией Большой кольцевой линии метро "Карамышевская" может связать канатная дорога, сообщил во вторник ТАСС глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

"Канатные дороги - перспективный вид транспорта. В будущем городские власти рассматривают их создание на других территориях столицы: например, такой транспортной системой можно связать строящийся парк "Остров Мечты" со станцией метро "Печатники" (или "Кожуховская") и будущую станцию Большой кольцевой линии метро "Карамышевская" с ГКНПЦ им. М. В. Хруничева", - сказал Прохоров.

Первая канатная дорога в Москве открылась 27 ноября 2018 года. Маршрут фуникулера проходит над Москвой-рекой и связывает смотровую площадку на улице Косыгина со стадионом "Лужники". Кроме того, власти Москвы объявили конкурс на строительство второй канатной дороги в городе, которая протянется над Химкинским водохранилищем от станции метро "Сходненская" до "Речного вокзала".