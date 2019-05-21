Москвичи смогут посетить 40 бесплатных экскурсий на фестивале "Рыбная неделя"

"Посетив одну или несколько из 40 бесплатных пешеходных экскурсий фестиваля, взрослые и дети смогут прогуляться по Замоскворечью, лучше узнать "водную" историю столицы, послушать истории о прославленных москвичах, чьи судьбы были связаны с морскими и речными путешествиями, посмотреть, какое отражение "морская" тема нашла в столичной архитектуре", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Бесплатные пешеходные экскурсии с рассказами о районе Замоскворечье, исторических постройках и реках столицы пройдут для всех желающих в рамках фестиваля "Рыбная неделя" в Москве. Об этом во вторник сообщила пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Уточняется, что экскурсии будут ежедневно стартовать с фестивальной площадки в Климентовском переулке в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00. Предварительная запись не требуется: желающим надо будет за 10-15 минут до начала прогулки подойти к шале анимации.

В частности, в ходе экскурсии "Заповедное Замоскворечье", которая стартует 24 мая в 14:00 и 27 мая в 16:00, гостям расскажут, чем в старину занимались жители Кадашевской слободы и где в Замоскворечье была артезианская скважина, желающие смогут посмотреть на усадьбу Демидова и здание бывших Европейских бань. А на познавательном маршруте "Москва на Москве", который отправится 26 мая в 14:00 и 29 мая в 12:00, жители узнают обо всем, что связано с Москвой-рекой - мостах, плотинах и дамбах.

Фестиваль "Рыбная неделя" пройдет в столице с 24 мая по 2 июня. Он охватит семь городских площадок: площадь Революции, переход от площади Революции к Манежной, Манежную площадь, Климентовский переулок и Тверской бульвар, на котором будут размещены три площадки. Там будет представлена рыба и морепродукты от лучших производителей Дальнего Востока, Якутии, Мурманска, Астрахани, Черноморского побережья и других регионов России.