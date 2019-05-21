Автоматизированную систему учета строительных отходов создадут в Москве за 250 млн рублей

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Система видеофиксации и учета объемов строительных отходов появится в Москве в течение двух лет. На нее планируется потратить 250 млн рублей, говорится в документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, видеокамеры на стройплощадках должны фиксировать объемы строительных отходов, а также номера ввозящих их транспортных средств. Сам транспорт планируется оснастить приборами спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС. Система будет фиксировать местоположение транспортного средства, скорость движения, время пребывания на стройплощадке, а также вес перевозимых грузов.

Заказчиком тендера выступает департамент информационных технологий Москвы.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются до 6 июня 2019 года.