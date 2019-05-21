Трассу гребного слалома обустроят на реке Сходня в Москве в 2019 году

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Власти Москвы планируют в течение 2019 года обустроить трассу гребного слалома и площадки для отдыха у воды на реке Сходня. Об этом во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем сайте.

"Более 30 лет назад Сходню в районе железнодорожных мостов облюбовали любители гребного слалома. На этом участке река сужается с 60 м до 25 м, что создает достаточно быстрое течение. А в периоды сброса воды со Сходненской ГЭС скорость водного потока увеличивается еще больше <...> В течение этого года мы планируем завершить берегоукрепление и обустроить саму водную трассу: стартовую и финишную понтонные площадки, опоры для навески ворот, освещение", - написал он.

По его словам, у реки будет установлен павильон для хранения лодок и работы организаторов соревнований. Кроме того, будут оборудованы площадки для отдыха и дорожки для спуска к реке с возможностью проезда спецтехники. "В результате в Москве появится еще один уникальный объект для спорта и отдыха", - добавил мэр.

Собянин отметил, что сейчас прибрежная территория не обустроена, там нет лестниц и нормальных дорожек для спуска к воде, не могут подъехать МЧС и скорая помощь.