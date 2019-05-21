Cквер с понтоном для ловли рыбы появится в Кожуховском затоне в Москве

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Власти Москвы планируют обустроить набережную фигурами богатырей и понтоном для рыбной ловли в Кожуховском затоне в Москве. Новое место отдыха назовут Богатырский сквер, написал во вторник мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

"Богатырский сквер. Так будет называться небольшая благоустроенная набережная в Кожуховском затоне вдоль проспекта Андропова <...> Любители рыбной ловли смогут порыбачить со специального понтона, установленного рядом с берегом. Главным украшением сквера станут фигуры богатырей", - написал он.

Градоначальник добавил, что для удобного спуска к воде на набережной будут сделаны лестницы, также там установят лавочки для отдыха и создадут прогулочные дорожки.

Мэр добавил, что также два сквера появится вдоль Овчинниковской и Озерковской набережных в рамках работ по их благоустройству. Площадь-сквер на пересечении Овчинниковской набережной с Садовническим проездом будет обустроена для отдыха пассажиров, ждущих трамвая. В сквере между Садовническим мостом и Средним Овчинниковским переулком установят лавочки, сделают дополнительное озеленение и освещение. Транзитную функцию этих набережных также планируется сохранить.

Ранее сообщалось, что Овчинниковскую и Озерковскую набережные в Москве благоустроят до октября 2019 года. Там появятся детские и спортивные площадки, зоны воркаута, кафе-киоски и вендинговые автоматы, тротуары будут расширены и вымощены гранитной плиткой. Общая площадь благоустройства составит более 8 га. На набережных вместо нынешних двух полос движения останется по одной, при этом число парковочных мест практически не изменится и составит около 350.