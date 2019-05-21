Комиссия Мосгордумы поддержала законопроект о повышении штрафов за нечищеные крыши

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Комиссия Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике поддержала инициативу об увеличении штрафов за несвоевременную или ненадлежащую очистку крыш от снега и льда и рекомендовала столичному парламенту принять поправки в статью 8.2 КоАП города Москвы в первом чтении. Об этом сообщил во вторник председатель комиссии Степан Орлов.

"Предлагаю подержать от имени комиссии данный законопроект. Рекомендовать его принять думе в первом чтении. Здесь мы просто повышаем штрафные санкции, я не вижу смысла работать с поправками. Я надеюсь, что мы завтра примем этот законопроект", - сказал он.

Как уточнил Орлов, поправки в КоАП предполагают установить штраф для граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (максимальный размер санкции по КоАП). Ранее сумма штрафа варьировалась от 500 рублей до 1 тыс. рублей. Для должностных лиц размер санкции будет начинаться от 10 тыс. до 20 тыс. рублей (сейчас - от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей), и для юридических лиц - от 50 тыс. до 200 тыс. рублей (сейчас - от 15 тыс. до 20 тыс. рублей).

Председатель комиссии добавил, что изменения затронут в том числе здания и сооружения, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Так, ответственное должностное лицо, которое по действующему законодательству платило от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, будет нести наказание в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей. Юридические лица будут вынуждены заплатить от 50 тыс. до 200 тыс. рублей (сейчас - от 20 тыс. до 100 тыс. рублей). "Мы предлагаем передать рассмотрение дел по таким нарушениям от префектур и управ административных округов к ОАТИ", - заключил Орлов.