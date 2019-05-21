Более 31 млрд рублей взыскали московские приставы с должников в 2018 году

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Московские судебные приставы в прошлом году взыскали с более 847 тыс. должников свыше 31 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Москве Наталья Бугаева на конференции судей города.

"В 2018 году на основании судебных актов возбуждены 847 578 исполнительных производств. В 2018 году судебными приставами-исполнителями УФССП по Москве реально взыскано по судебным актам 31 млрд 323 млн рублей", - передает слова Бугаевой пресс-служба Мосгорсуда.

Бугаева также отчиталась о мерах по охране московских судов, в результате чего было предотвращено почти 700 попыток администраттвных правонарушений в зданиях судов.