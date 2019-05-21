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На организацию работы московских судов потратили 4,5 млрд рублей в 2018 году

Отмечается, что более 15 млн рублей потратили на покупку бумаги

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Деятельность московских районных, мировых и военных гарнизонных судов в 2018 году обошлась бюджету в 4,5 млрд рублей. Об этом сообщил и. о. начальника управления судебного департамента в Москве Егор Игнащенко на конференции судей города.

"Общий объем финансирования управления в 2018 году составил 4,5 млрд рублей, финансирование районных судов города, мировых судей и гарнизонных военных судов осуществлено на основании бюджетной росписи, утвержденной на 2018 год", - процитировала Игнащенко пресс-служба Мосгорсуда.

Так, закупка бумаги обошлась более чем в 15 млн рублей, а почтовых конвертов и марок - почти в 8 млн рублей.

Отдельную строку расходов занимает оплата услуг адвокатов по назначению (более 54 млн рублей) и переводчиков (более 19 млн рублей).

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