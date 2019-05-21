Бутовское кладбище в Москве планируют расширить и благоустроить

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Территорию Бутовского кладбища в Москве планируется расширить на 7 га и построить на ней двухэтажный административный корпус, говорится во вторник в сообщении Москомархитектуры.

"[На] Бутовском кладбище будет построена поминальная трапезная, двухэтажный административный корпус, здание КПП и похоронных услуг, а также проведено благоустройство всей территории, обозначенное в утвержденном ранее мэром Сергеем Собяниным проекте планировки", - приводит пресс-служба слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

В качестве отделки новых павильонов будет использоваться керамогранитная плитка темно-серых и коричневых цветов. Согласно проекту, общий ландшафт кладбища будет сохранен. Кроме того, планируется улучшить наружное освещение и проложить пешеходные дорожки.

Также на территории кладбища появится гараж, состоящий из 10 боксов для хозяйственной и уборочной техники, и парковка на 70 машино-мест.

Бутовское кладбище было основано в 1965 году, его площадь составляет 22,28 га. После расширения его территория превысит 29 га. Также проектом предполагается обустройство трех въездов на территорию с Миргородской улицы.