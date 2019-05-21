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Московские активисты проведут шашлычные рейды в парках Москвы 8 июня

Акция пройдет на территории 12 парковых зон

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы, студенческие объединения, молодежные палаты совместно с инспекторами полиции проведут шашлычные рейды в Москве 8 июня. Об этом сообщила журналистам во вторник депутат Московской городской думы Зоя Зотова.

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Депутат отметила, что акция пройдет на территории 12 парковых зон отдыха города. "Мы определили такие территории: Москворецкий парк, Тушинский парк, Покровское-Стрешнево, Кузьминки-Люблино, Долина реки Сетунь, Зеленоградский административный округ, Тропарево, Бицевский лес, Измайлово и Косинский, Царицыно и Сокольники", - сказала она. Также Зотова сообщила, что организаторами акции выступают депутаты Мосгордумы.

Кроме того, она добавила, что в рамках акции всем посетителям парковых территорий будут выдавать буклет, в котором будет указано, где можно устроить пикник и пожарить шашлыки, также в информационной раздатке будут указаны основные правонарушения и размеры штрафов.

Депутат уточнила, что всего в столице 122 особо охраняемые природные территории, 570 парковых территорий и более 250 пикниковых зон.

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