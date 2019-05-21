Более 240 площадок для летнего отдыха школьников откроют в Москве в 2019 году

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Свыше 240 площадок для отдыха будет открыто в Москве в 2019 году в рамках программы бесплатного летнего отдыха "Московская смена". Об этом сообщается во вторник в материалах пресс-службы столичной мэрии.

"Как и в прошлые годы, отдохнуть по программе "Московская смена" летом 2019 года смогут все желающие школьники в возрасте от семи до 14 лет. Городской летний отдых будет организован на базе 246 учреждений, включая 132 общеобразовательные школы, 27 спортшкол и 87 организаций социального обслуживания", - говорится в сообщении.

Лагеря будут работать пять дней в неделю, по будням с 09:00 до 19:00 мск. Спортивная и культурно-досуговая программа, трехразовое питание, медицинское обслуживание предоставляются детям бесплатно. В рамках культурно-досуговой программы школьники смогут посетить 26 музеев, пять театров и 15 анимационных центров. Среди которых - Кремль в Измайлово, усадьба "Кусково", парк "Зарядье", Москвариум, семейный парк "Сказка", музей человека "Живые системы", Московский театр кукол, Московский планетарий, детский город профессий "Кидбург", Театр кукол "Жар-птица", Государственный геологический музей имени Вернадского, смотровая площадка "Panorama 360" в башне "Федерация".

Всего запланировано более 1,2 тыс. культурных и досуговых мероприятий. Продолжительность каждой смены составит не менее 21 календарного дня. Первая смена стартует 3 июня, вторая - 1 июля, третья - с 1 августа. Ожидается, что летом 2019 года в рамках "Московской смены" отдохнут порядка 25 тыс. московских детей, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья.

Проект "Московская смена" стартовал летом 2016 года и сразу же приобрел огромную популярность у московских школьников и их родителей. В рамках "Московской смены" дети могут отдохнуть в городских лагерях, образованных на базе общеобразовательных и спортивных школ, а также социальных учреждений. Это особенно важно для семей, которые по каким-либо причинам не могут отправить своих детей отдыхать в загородные лагеря или на дачу.

В 2018 году в лагерях "Московской смены" отдохнули порядка 22,5 тыс. детей. Из них 60% - дети из многодетных семей, 15% - дети с инвалидностью, 25% - дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.