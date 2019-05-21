Съезд с внешней стороны Садового кольца на Ленинский проспект изменится с 27 мая

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Съезды с внешней стороны Садового кольца на Ленинский проспект в районе Крымского Вала для личного и городского транспорта поменяют местами с 27 мая, сообщила во вторник пресс-служба Единого транспортного портала.

"Теперь для личного транспорта будет открыт первый съезд с внешней стороны Садового кольца в сторону Ленинского проспекта. А движение городского транспорта будет осуществляться через второй съезд", - говорится в сообщении пресс-службы. Ранее для общественного транспорта был открыт первый съезд, а для автомобилей - второй по ходу движения.

Эти изменения вводятся для повышения безопасности, а также сокращения задержек в движении транспорта, пояснили в пресс-службе.

Уточняется, что для дополнительного информирования водителей будет опубликовано сообщение на дорожных табло, а также на Крымском Валу установят мобильное табло.