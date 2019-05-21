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Полмиллиона человек приняли участие в акции "Ночь музеев" в Москве

Она прошла более чем на 200 площадках столицы

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Около 500 тысяч человек приняли участие в акции "Ночь музеев" в Москве. Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Полмиллиона москвичей и гостей города провели "ночь в музее", а онлайн-трансляции акции посмотрели 600 тыс. пользователей", - написал он на своей странице в Twitter.

Он также отметил, что самыми популярными пространствами "Ночи музеев" стали Мультимедиа Арт Музей, музеи-заповедники "Коломенское" и "Царицыно", Музей Москвы и Государственный Дарвиновский музей.

Культурная акция "Ночь музеев" прошла в субботу и в ночь на воскресенье более чем на 200 площадках в Москве, было организовано более 350 мероприятий, центральной площадкой стал Музей Москвы. Помимо музеев, в акции принимали участие театры, библиотеки, дома культуры, выставочные залы и школы искусств.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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