Полмиллиона человек приняли участие в акции "Ночь музеев" в Москве

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Около 500 тысяч человек приняли участие в акции "Ночь музеев" в Москве. Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Полмиллиона москвичей и гостей города провели "ночь в музее", а онлайн-трансляции акции посмотрели 600 тыс. пользователей", - написал он на своей странице в Twitter.