Полмиллиона человек приняли участие в акции "Ночь музеев" в Москве

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Около 500 тысяч человек приняли участие в акции "Ночь музеев" в Москве. Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Полмиллиона москвичей и гостей города провели "ночь в музее", а онлайн-трансляции акции посмотрели 600 тыс. пользователей", - написал он на своей странице в Twitter.
Полмиллиона москвичей и гостей города провели #Ночьвмузее, а онлайн-трансляции акции посмотрели 600 тысяч пользователей. Самые популярные музеи ночи - МАММ, #Коломенское, "Царицыно", #МузейМосквы и Дарвиновский. К акции присоединились Культурный центр #ЗИЛ, #Зарядье и Музей МВД. pic.twitter.com/mrrLWMGzVl— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 мая 2019 г.
Он также отметил, что самыми популярными пространствами "Ночи музеев" стали Мультимедиа Арт Музей, музеи-заповедники "Коломенское" и "Царицыно", Музей Москвы и Государственный Дарвиновский музей.
Культурная акция "Ночь музеев" прошла в субботу и в ночь на воскресенье более чем на 200 площадках в Москве, было организовано более 350 мероприятий, центральной площадкой стал Музей Москвы. Помимо музеев, в акции принимали участие театры, библиотеки, дома культуры, выставочные залы и школы искусств.