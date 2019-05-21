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Сбой произошел на Солнцевской и Большой кольцевой линиях московского метро

Движения поездов прекращено от станции "Раменки" до станции "Хорошевская" по техническим причинам

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Интервалы движения поездов увеличены на Солнцевской и Большой кольцевой линиях московского метро по техническим причинам, движение полностью прекращено от станции "Раменки" до станции "Хорошевская". Об этом во вторник сообщается в Twitter столичной подземки.

"На Солнцевской и Большой кольцевой линиях увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что интервалы движения увеличены в обратном направлении, от "Хорошевской" до "Раменок".

В новость были внесены изменения (19:24 мск) — добавлена информаци по тексту. 

Теги
Россия
Движения поездов приостановлено от "Парка Победы" до "Савеловской" московского метро
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