Сбой произошел на Солнцевской и Большой кольцевой линиях московского метро

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Интервалы движения поездов увеличены на Солнцевской и Большой кольцевой линиях московского метро по техническим причинам, движение полностью прекращено от станции "Раменки" до станции "Хорошевская". Об этом во вторник сообщается в Twitter столичной подземки.

"На Солнцевской и Большой кольцевой линиях увеличены интервалы движения поездов по техническим причинам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что интервалы движения увеличены в обратном направлении, от "Хорошевской" до "Раменок".

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