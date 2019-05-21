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Загруженность московских дорог достигла восьми баллов

Движение затруднено по внешней и внутренней сторонам Садового и Бульварного колец в обоих направлениях

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Загруженность дорог в Москве по состоянию на 19:00 мск оценивается в восемь баллов. Таковы данные сервиса "Яндекс. Пробки".

Согласно информации на интерактивной карте, автомобилистам сложно проехать по внешней и внутренней сторонам Садового и Бульварного колец в обоих направлениях.

МКАД загружен на западе, юго-востоке и северо-востоке по внешней стороне, а также на западе, северо-западе и юго-востоке по внутренней стороне. Плотное движение наблюдается на улицах Тверской, Пятницкой, Большой Якиманке, Большой Полянке и в Голиковском переулке.

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