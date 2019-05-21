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Сбой на Солнцевской и Большой кольцевой линий метро Москвы

Пассажиров трех стоящих в метро поездов вывели из вагонов и доставили на станцию

Работа по восстановлению движения на участке линии продолжается

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Всех пассажиров вывели из вагонов трех стоящих поездов. Об этом сообщается в Twitter столичной подземки.

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"Все пассажиры из остановленных в тоннеле поездов вывезены на станцию. Службы метрополитена продолжают работу по восстановлению движения на участке линии.", - говорится в сообщении.

Движение поездов от станции "Парк Победы" до станции "Савеловская" Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро было приостановлено во вторник вечером в связи с остановившимся в тоннеле поездом. На данный момент на участке находятся три состава. Сбой в движении поездов на участке произошел из-за потери напряжения в контактном рельсе.

Теги
РоссияСбой на Солнцевской и Большой кольцевой линий метро Москвы
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