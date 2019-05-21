Движение на участке московского метро восстановят в течение полутора часов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Движение поездов на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена, где произошел крупный сбой, будет восстановлено в течение полутора часов. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Сейчас уже идут ремонтные работы, в течение полутора часов мы планируем восстановить движение", - добавил Ликсутов.

Он уточнил, что из заблокированных в тоннеле трех поездов эвакуировали около 1,04 тысячи человек. "1041 пассажир, все пассажиры были вывезены вспомогательным подвижным составом. Всех пассажиров вывозили, никто не шел по тоннелю. Ни дыма, никакого пожара, ничего не было", - сказал заммэра.

По его словам, эвакуация длилась около трех часов из-за соображений безопасности: сотрудникам метрополитена было необходимо удостовериться, что высокое напряжение не угрожает пассажирам.

Движение поездов от станции "Парк Победы" до станции "Савеловская" Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро было приостановлено во вторник вечером в связи с остановившимся в тоннеле поездом. Сбой в движении поездов на участке произошел из-за потери напряжения в контактном рельсе.