{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сбой на Солнцевской и Большой кольцевой линиях метро Москвы

Пассажирам застрявших в метро Москвы поездов не потребовалась помощь врачей

По данным департамента здравоохранения, психологическая помощь также не понадобилась
На эту тему
Сбой в движении поездов на Солнцевской и Большой кольцевой линиях метро Москвы. Главное

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Медицинская и психологическая помощь пассажирам застрявшим в трех поездах Московского метрополитена из-за крупного сбоя на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий не потребовалась. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По данным департамента здравоохранения, ситуационных обращений не поступало. Психологическая помощь также не потребовалась", - сказали в главке.

Движение поездов от станции "Парк Победы" до станции "Савеловская" Солнцевской и Большой кольцевой линий московского метро было приостановлено во вторник вечером в связи с остановившимся в тоннеле поездом. Сбой произошел из-за потери напряжения в контактном рельсе. Из трех застрявших на участке составов эвакуировали в общей сложности 1041 человека.

Теги
РоссияСбой на Солнцевской и Большой кольцевой линиях метро Москвы
Движение поездов в московском метро полностью восстановлено после сбоя
Причину установят в течение семи дней
Читать полностью